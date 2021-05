Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 07:30 (Di martedì 11 maggio 2021) Viabilità 11 MAGGIO 2021 ORE 7:20 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA; IN ESTERNA INVECE CODE TRA PRENESTINA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. SULLA COLOMBO UN INCIDENTE STA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 7:20 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA; IN ESTERNA INVECE CODE TRA PRENESTINA E A24TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE. SULLA COLOMBO UN INCIDENTE STA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Multe Ztl: come fare ricorso ... secondo alcuni giudici, non può firmare il sindaco ma il dirigente preposto alla viabilità. ... Secondo il giudice di Pace di Roma [1] , tali situazioni legittimano l'automobilista a fare ricorso, a ...

