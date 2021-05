«Uno studio dice che»: consigli utili per interpretare le notizie scientifiche (Di martedì 11 maggio 2021) L’emergenza sanitaria in corso ci ha dimostrato che i media adorano gli studi scientifici: guardando solo alle all’ultima settimana, scopriamo che dal 5 maggio 2021 la frase «uno studio ha dimostrato che» corrisponde a circa 250.000 risultati, soprattutto articoli, anche di quotidiani nazionali, su Google. L’espressione “studio scientifico” è per molti lettori ormai diventata il timbro che certifica la veridicità di una notizia. Ma non tutte le notizie che dicono di riferirsi a uno studio scientifico riguardano davvero nuove ricerche scientifiche o ricerche attendibili, e solo di rado gli studi scientifici dimostrano qualcosa al di là di ogni dubbio. Capire se una notizia che parla di uno studio scientifico è attendibile non è facile e può essere sia difficile anche per gli ... Leggi su facta.news (Di martedì 11 maggio 2021) L’emergenza sanitaria in corso ci ha dimostrato che i media adorano gli studi scientifici: guardando solo alle all’ultima settimana, scopriamo che dal 5 maggio 2021 la frase «unoha dimostrato che» corrisponde a circa 250.000 risultati, soprattutto articoli, anche di quotidiani nazionali, su Google. L’espressione “scientifico” è per molti lettori ormai diventata il timbro che certifica la veridicità di una notizia. Ma non tutte leche dicono di riferirsi a unoscientifico riguardano davvero nuove ricercheo ricerche attendibili, e solo di rado gli studi scientifici dimostrano qualcosa al di là di ogni dubbio. Capire se una notizia che parla di unoscientifico è attendibile non è facile e può essere sia difficile anche per gli ...

