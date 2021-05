Truffata da sedicente operatore delle Poste | denunciati due campani

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPerugia – Si è presentato al telefono spacciandosi per un“antifrode” diItaliane che segnalava movimenti sospetti sul conto corrente: si trattava però di una truffa e una giovane donna di Assisi è caduta nella rete ed ha perso 5 mila euro. Due le denunce della polizia. La donna, su indicazione dell’, ha inserito nella app diItaliane i codici che le erano stati nel frattempo inviati tramite messaggi sul proprio cellulare. Successivamente, sempre su sua indicazione, ha disinstallato l’applicazione stessa dal suo cellulare. I messaggi ricevuti sul telefono – spiega la polizia – apparivano per grafica e contenuto altamente credibili. La madre della giovane, sentito il racconto della figlia, ha contattato subito il numero verde diItaliane ...

Agenzia ANSA

Purtroppo però iloperatore era già riuscito ad addebitare sul conto corrente della donna due ricariche automatiche per utenze telefoniche e due ricariche di carte di credito prepagate per ...Unidraulico ha cercato di truffare due volte la stessa vittima, ma è stato scoperto e ... Più tardi, però, si è insospettita e ha controllato il conto, scoprendo di essere stata. A ...Perugia – Si è presentato al telefono spacciandosi per un operatore “antifrode” di Poste Italiane che segnalava movimenti sospetti sul conto corrente: si trattava però di una truffa e una giovane donn ...Si finge un operatore antifrode di Poste Italiane e truffa una giovane di Assisi (Perugia) di circa 5.000 euro, con due ricariche automatiche per ...