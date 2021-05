Totoallenatore Napoli | Sconcerti | “Sarri tornerebbe a Napoli ma ad una condizione”

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prosegue incessantemente la caccia al nuovo allenatore azzurro. Aurelio De Laurentiis, dopo aver fatto capire in tutti i modi di non rinnovare il contratto a Rino Gattuso, è alla costante ricerca del suo sostituto. Queste le parole di Marioa Canale 21: “Posso dire una cosa che è certa al 100%: Mauriziodi corsa a, ma a determinate condizioni. L’allenatore e il presidente delAurelio De Laurentiis si sono sentiti mesi fa in merito a questo possibile ritorno. Tutto ciò a patto che ci sia una, ovvero non parlare di scudetto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In quel periodo, il suo carisma e la sua altissima reputazione internazione permise aldi acquistare grandissimi giocatori, tra cui Raul Albiol, Jose Maria Callejon e Gonzalo Higuain (dal Real Madrid). Il Napoli cala il poker e a sole tre giornate dalla fine rientra nella corsa Champions, attendendo con ansia l'esito di Juve-Milan. Perché un eventuale pareggio a ...