Stop agli allevamenti in gabbia, ok a mozione in Emilia: è la prima volta in Italia. “Inizia percorso per tutelare animali e consumatori” (Di martedì 11 maggio 2021) Forme di sostegno agli allevatori dell’Emilia Romagna, compatibili con le risorse di bilancio, ma anche strumenti di indirizzo per i Piani urbanistici. Obiettivo: supportare la transizione ad allevamenti senza gabbia, rispettosi del benessere animale. È tutto nero su bianco, per la prima volta in Italia, in una risoluzione approvata dalla Commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa regionale, che impegna la giunta a sostenere il cambiamento. E non è un cambiamento da nulla nella regione dove la zootecnia svolge un ruolo fondamentale nella filiera agroalimentare. “Basti pensare – si legge nella stessa risoluzione – al Parmigiano Reggiano, al Prosciutto e ai salumi DOP e IGP, alle produzioni avicole”. Il documento, di cui è prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Forme di sostegnoallevatori dell’Romagna, compatibili con le risorse di bilancio, ma anche strumenti di indirizzo per i Piani urbanistici. Obiettivo: supportare la transizione adsenza, rispettosi del benessere animale. È tutto nero su bianco, per lain, in una risoluzione approvata dalla Commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa regionale, che impegna la giunta a sostenere il cambiamento. E non è un cambiamento da nulla nella regione dove la zootecnia svolge un ruolo fondamentale nella filiera agroalimentare. “Basti pensare – si legge nella stessa risoluzione – al Parmigiano Reggiano, al Prosciutto e ai salumi DOP e IGP, alle produzioni avicole”. Il documento, di cui è...

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - sos_meli : So che non mi calcolerà nessuno, però chi vuole potrebbe farlo? - Profilo3Marco : RT @matteosalvinimi: Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop a… - InfogioGe : RT @goamagazine: Il Teatro dell’Ortica è pronto a ripartire. Dopo il lungo stop agli spettacoli in presenza, sul palco di via Allende torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop agli Roma aspetta Berrettini Oggi contro Basilashvili Con lui si è allenato due settimane in Australia durante lo stop per il maledetto virus. Con lui ha ... Non serve però, sottolineare come il nove volte re di Roma e testa di serie numero 2 qui agli ...

Massacro di Israele a Gaza e a Gerusalemme. Sabato prima mobilitazione a Roma. Le proteste di Amnesty contro l'uso sproporzionato della ... L'Ue chiede lo stop immediato delle violenze. Proteste anche da Amnesty international che ... Secondo la Mezzaluna rossa, sarebbero più di 300 i feriti (molti alla testa e agli occhi), di cui una ...

Titoli di Stato, stop agli hedge - MilanoFinanza.it Milano Finanza Roma aspetta Berrettini Oggi contro Basilashvili Oggi c’è Berrettini mentre Jannik Sinner aspetta l’amico Rafa. Con lui si è allenato due settimane in Australia durante lo stop per il maledetto virus. Con lui ha perso a Parigi in quei quarti di fina ...

"Dehors in via Oberdan Stop alle irregolarità" La consigliera Ciabattoni interviene dopo il taglio di alberi e lo spostamento di un palo della luce: "Bisogna garantiere equilibrio tra privato e pubblico" ...

Con lui si è allenato due settimane in Australia durante loper il maledetto virus. Con lui ha ... Non serve però, sottolineare come il nove volte re di Roma e testa di serie numero 2 qui...L'Ue chiede loimmediato delle violenze. Proteste anche da Amnesty international che ... Secondo la Mezzaluna rossa, sarebbero più di 300 i feriti (molti alla testa eocchi), di cui una ...Oggi c’è Berrettini mentre Jannik Sinner aspetta l’amico Rafa. Con lui si è allenato due settimane in Australia durante lo stop per il maledetto virus. Con lui ha perso a Parigi in quei quarti di fina ...La consigliera Ciabattoni interviene dopo il taglio di alberi e lo spostamento di un palo della luce: "Bisogna garantiere equilibrio tra privato e pubblico" ...