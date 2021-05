Spezia, Chisoli: «Ci aspettano tre finali. Vogliamo rimanere in Serie A» (Di martedì 11 maggio 2021) Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha caricato la squadra ligure in vista della sfida contro la Sampdoria fondamentale nella corsa salvezza Stefano Chisoli carica lo Spezia. Il presidente degli aquilotti ha lanciato un messaggio alla squadra di Vincenzo Italiano in vista del prossimo impegno contro la Sampdoria e della volata finale verso la salvezza. Le sue parole ai taccuini de La Nazione. SALVEZZA – «Vogliamo restare in Serie A e giocare, l’anno prossimo, al ‘Picco’ con la nostra gente. La salvezza non sarebbe un miracolo ma un’impresa perché costruita attraverso il lavoro comune di società, tecnici e squadra. Da milanese doc, non ho neanche festeggiato lo scudetto dell’Inter perché lo Spezia mi è entrato nel cuore, la mia unica priorità è la conferma in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Stefano, presidente dello, ha caricato la squadra ligure in vista della sfida contro la Sampdoria fondamentale nella corsa salvezza Stefanocarica lo. Il presidente degli aquilotti ha lanciato un messaggio alla squadra di Vincenzo Italiano in vista del prossimo impegno contro la Sampdoria e della volata finale verso la salvezza. Le sue parole ai taccuini de La Nazione. SALVEZZA – «restare inA e giocare, l’anno prossimo, al ‘Picco’ con la nostra gente. La salvezza non sarebbe un miracolo ma un’impresa perché costruita attraverso il lavoro comune di società, tecnici e squadra. Da milanese doc, non ho neanche festeggiato lo scudetto dell’Inter perché lomi è entrato nel cuore, la mia unica priorità è la conferma in ...

Advertising

Spezia_1906 : ?? Rush finale e situazione stadio ???? Il futuro dello #Spezia firmato Platek ?? Il presidente #Chisoli a… - NazioneLaSpezia : Chisoli: 'Gli americani parlano di rinforzi' - infoitsport : Il presidente Chisoli su Spezia-Napoli: 'All'andata fortunati, sabato servirà un'impresa' - infoitsport : Chisoli: 'Spezia-Napoli? Non firmo per il pari' - infoitsport : Spezia, il presidente Chisoli: “Non firmo per il pareggio contro il Napoli” -