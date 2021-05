Sinner-Nadal, Internazionali d’Italia: programma, orario, tv, streaming, diretta Canale20 (Di martedì 11 maggio 2021) Per Jannik Sinner arriva la seconda sfida in carriera contro Rafael Nadal: l’azzurro sfiderà il 13 volte campione del Roland Garros, e che a Roma ha trionfato in nove occasioni, a pochi mesi di distanza dal confronto che si è avuto nei quarti di finale del Roland Garros, che il dilatarsi del programma spedì quasi in seconda serata in termini di inizio. Il mancino di Manacor farà il suo esordio capitolino, avendo ricevuto, come tutti i primi 8 del seeding, un bye al primo turno, mentre per Sinner è arrivato il successo contro il francese Ugo Humbert. Si giocherà ancora a porte chiuse, dal momento che fino a giovedì è stato interdetto l’accesso al pubblico al Foro Italico di Roma, alla luce delle disposizioni vigenti. Chiunque vincerà costringerà l’avversario a non migliorare il risultato dell’anno precedente: lo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Per Jannikarriva la seconda sfida in carriera contro Rafael: l’azzurro sfiderà il 13 volte campione del Roland Garros, e che a Roma ha trionfato in nove occasioni, a pochi mesi di distanza dal confronto che si è avuto nei quarti di finale del Roland Garros, che il dilatarsi delspedì quasi in seconda serata in termini di inizio. Il mancino di Manacor farà il suo esordio capitolino, avendo ricevuto, come tutti i primi 8 del seeding, un bye al primo turno, mentre perè arrivato il successo contro il francese Ugo Humbert. Si giocherà ancora a porte chiuse, dal momento che fino a giovedì è stato interdetto l’accesso al pubblico al Foro Italico di Roma, alla luce delle disposizioni vigenti. Chiunque vincerà costringerà l’avversario a non migliorare il risultato dell’anno precedente: lo ...

Advertising

WeAreTennisITA : Rafa #Nadal accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di #Madrid superando in due set Carlos #Alcaraz, che però… - sportface2016 : #IBI21 Internazionali BNL d’Italia 2021: programma e orari di mercoledì 12 maggio con Sinner-Nadal - Gianluc21212259 : RT @SkySport: ?? INTERNAZIONALI ?? Nadal presenta la sfida con Sinner ?? 'Non sarà facile, dovrò giocare bene' ? Risultati di oggi ? https://t… - Adriana11100542 : RT @GeorgeSpalluto: Nadal vs Sinner alle 18! Subito prima Berrettini vs Millman. Sonego a mezzogiorno contro Mager. Travaglia vs Shapovalov… - Simon_Forever : pioggia permettendo, Sinner-Nadal domani sera non prima delle 18:00 -