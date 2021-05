Scuola, Flc Cgil: rischio settembre nero con 6 mila precari (Di martedì 11 maggio 2021) L'Aquila - "Se non ci saranno interventi immediati, l'anno 2021/22 rischia di essere un anno nero per la Scuola abruzzese: oltre agli atavici problemi con cui conviviamo ormai da anni (organici, edilizia scolastica, riduzione del tempo Scuola e carenza di tempo pieno) senza interventi immediati inizieremo il nuovo anno scolastico con oltre 6.000 precari, 3.800 docenti e 1.200 ATA". A spiegarlo è il coordinatore regionale della Flc Cgil Abruzzo Molise Pino la Fratta, al termine di un'assemblea in videoconferenza con circa 400 lavoratori alla quale ha preso parte la responsabile del Centro nazionale Flc Cgil per il precariato Manuela Pascarella. Si tratta di numeri significativi, che derivano dai posti residuati dalle mancate immissioni in ruolo di docenti ed ATA ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 11 maggio 2021) L'Aquila - "Se non ci saranno interventi immediati, l'anno 2021/22 rischia di essere un annoper laabruzzese: oltre agli atavici problemi con cui conviviamo ormai da anni (organici, edilizia scolastica, riduzione del tempoe carenza di tempo pieno) senza interventi immediati inizieremo il nuovo anno scolastico con oltre 6.000, 3.800 docenti e 1.200 ATA". A spiegarlo è il coordinatore regionale della FlcAbruzzo Molise Pino la Fratta, al termine di un'assemblea in videoconferenza con circa 400 lavoratori alla quale ha preso parte la responsabile del Centro nazionale Flcper ilato Manuela Pascarella. Si tratta di numeri significativi, che derivano dai posti residuati dalle mancate immissioni in ruolo di docenti ed ATA ...

