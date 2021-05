Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: morti sei bambini e un insegnante (Di martedì 11 maggio 2021) È stato arrestato un ragazzo sospettato di aver messo in atto una sparatoria in una scuola a Kazan, in Russia. È quanto riferito all’agenzia di stampa “Sputnik” da un portavoce dei servizi di emergenza russi, secondo cui “le forze dell’ordine hanno arrestato un adolescente, sospettato di essere dietro la sparatoria avvenuta nella scuola”. Il sospettato avrebbe 17 anni. Secondo quanto riportato, sarebbe di sei bambini e un insegnante il bilancio delle vittime della sparatoria. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) È stato arrestato un ragazzo sospettato di aver messo in atto unain una, in. È quanto riferito all’agenzia di stampa “Sputnik” da un portavoce dei servizi di emergenza russi, secondo cui “le forze dell’ordine hanno arrestato un adolescente, sospettato di essere dietro laavvenuta nella”. Il sospettato avrebbe 17 anni. Secondo quanto riportato, sarebbe di seie unil bilancio delle vittime della

Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: morti sei bambini e un insegnante È stato arrestato un ragazzo sospettato di aver messo in atto una sparatoria in una scuola a Kazan, in Russia. È quanto riferito all'agenzia di stampa 'Sputnik' da un portavoce dei servizi di emergenza russi, secondo cui 'le forze dell'ordine hanno arrestato un ...

Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: almeno 9 morti È salito a nove il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta questa mattina in una scuola a Kazan. Secondo quanto riferito dai ...

Russia: sparatoria in una scuola a Kazan, morti sei bambini e un insegnante, arrestato 17enne Mosca, 11 mag 09:25 - (Agenzia Nova) - È stato arrestato un ragazzo sospettato di aver messo in atto una sparatoria in una scuola a Kazan, in Russia. È quanto riferito all'agenzia di stampa "Sputnik" ...

