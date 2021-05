Russell Williams: un pilota entusiasta della sua monoposto (Di martedì 11 maggio 2021) Il pilota della Williams George Russell ha chiarito che in questo inizio di stagione è contento della sua monoposto che sta rispondendo bene alle sollecitazioni della gara con efficienza e ottima velocità. La Williams sta crescendo di prestazioni e nel Gp di Spagna si sono visti buoni margini di recupero. Russell ci ha tenuto a chiarire che farà del suo meglio per migliorare sempre di più. Red Bull: l’ala posteriore aumenta la velocità massima? Russell Williams: un inizio faticoso? La grande sensazione non si è ancora concretizzata: il pilota della Williams è arrivato 14 su 19 piloti nel Gran Premio di Spagna 2021 a Barcellona, dopo aver ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) IlGeorgeha chiarito che in questo inizio di stagione è contentosuache sta rispondendo bene alle sollecitazionigara con efficienza e ottima velocità. Lasta crescendo di prestazioni e nel Gp di Spagna si sono visti buoni margini di recupero.ci ha tenuto a chiarire che farà del suo meglio per migliorare sempre di più. Red Bull: l’ala posteriore aumenta la velocità massima?: un inizio faticoso? La grande sensazione non si è ancora concretizzata: ilè arrivato 14 su 19 piloti nel Gran Premio di Spagna 2021 a Barcellona, dopo aver ...

Advertising

TeenaMahr : @wolfsxtar @AleColumn99 Ovviamente sarebbe comunque meglio che rimanere in Williams, ma Russell è disposto a fare l… - itsgiuliadip : Nel frattempo Giorgino Jack Russell prende la pensione in Williams - FormulaPassion : #F1: #Russell soddisfatto della prova della #Williams nel #SpanishGP - salvatorecozza1 : @marcullo02 Questo è davvero capace di retrocederlo in williams se non fosse che poi Russell è troppo pericoloso per Lewis - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | #SpanishGP - Williams, Russell: 'Speriamo di avere più gare così' #F1inGenerale -