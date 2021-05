Rissa tra ragazzi a Battipaglia, la Polizia individua tutti i responsabili (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Nel tardo pomeriggio del 27 aprile tra due gruppi di giovani è scoppiata una Rissa iniziata nelle vie cittadine di Battipaglia e culminata all’interno della locale stazione ferroviaria. I ragazzi si sono dati alla fuga alla vista dell’intervento delle forze dell’ordine. Sono iniziate le indagini da parte della Polizia Ferroviaria di Battipaglia, a partire dalle testimonianze di due minori identificati sul luogo della Rissa, i quali hanno dichiarato che mentre erano insieme ad altri amici in Via Italia, sono stati aggrediti da un altro folto gruppo di ragazzi. Motivo della Rissa una rivalità amorosa: due ragazzi dei rispettivi gruppi erano interessati alla stessa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Nel tardo pomeriggio del 27 aprile tra due gruppi di giovani è scoppiata unainiziata nelle vie cittadine die culminata all’interno della locale stazione ferroviaria. Isi sono dati alla fuga alla vista dell’intervento delle forze dell’ordine. Sono iniziate le indagini da parte dellaFerroviaria di, a partire dalle testimonianze di due minori identificati sul luogo della, i quali hanno dichiarato che mentre erano insieme ad altri amici in Via Italia, sono stati aggrediti da un altro folto gruppo di. Motivo dellauna rivalità amorosa: duedei rispettivi gruppi erano interessati alla stessa ...

