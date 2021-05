Quanto vale per la Tv una Champions senza Barça, Juve e Real? (Di martedì 11 maggio 2021) Super League, resta l’incognita sui diritti tv ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Al momento Real Madrid, Barcellona e Juventus continuano ad aderire alla Super League. Date queste condizioni, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha già lasciato intendere che le conseguenze per i club saranno gravi (esclusione dalla Champions League), mentre proprio ieri il presidente della Figc Gabriele Gravina ha esplicitato che «se al momento dell’iscrizione alla nuova stagione di Serie A la Juventus non si fosse ritirata dalla Super League, sarebbe esclusa dal campionato». Si parla ovviamente di casi estremi che difficilmente si verificheranno. Ma se i tre club ribelli volessero tenere duro, andare per le vie legali contro Uefa, contro Figc, contro le altre nove società che si sono tirate indietro dalla Super ... Leggi su tvzoom (Di martedì 11 maggio 2021) Super League, resta l’incognita sui diritti tv ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Al momentoMadrid, Barcellona entus continuano ad aderire alla Super League. Date queste condizioni, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha già lasciato intendere che le conseguenze per i club saranno gravi (esclusione dallaLeague), mentre proprio ieri il presidente della Figc Gabriele Gravina ha esplicitato che «se al momento dell’iscrizione alla nuova stagione di Serie A lantus non si fosse ritirata dalla Super League, sarebbe esclusa dal campionato». Si parla ovviamente di casi estremi che difficilmente si verificheranno. Ma se i tre club ribelli volessero tenere duro, andare per le vie legali contro Uefa, contro Figc, contro le altre nove società che si sono tirate indietro dalla Super ...

