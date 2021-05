Pomeriggio 5: intervista eslusiva a Denisa, la ragazza segnalata per la somiglianza con Denise Pipitone (Di martedì 11 maggio 2021) intervista ESCLUSIVA A Denisa, LA ragazza segnalata PER LA somiglianza A Denise Pipitone: «SONO DISPOSTA A FARE IL TEST DEL DNA… A PIERA MAGGIO DICO DI NON PERDERE MAI LA SPERANZA» Oggi, martedì 11 maggio, su Canale 5, “Pomeriggio cinque” ha proposto un’intervista esclusiva di Barbara d’Urso alla ragazza di Scalea di nome Denisa che nelle scorse ore era stata segnalata alle forze dell’ordine per la forte somiglianza a Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. «Sono disposta a fare il test del DNA se dovesse servire, ma non sono io Denise Pipitone. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021)ESCLUSIVA A, LAPER LA: «SONO DISPOSTA A FARE IL TEST DEL DNA… A PIERA MAGGIO DICO DI NON PERDERE MAI LA SPERANZA» Oggi, martedì 11 maggio, su Canale 5, “cinque” ha proposto un’esclusiva di Barbara d’Urso alladi Scalea di nomeche nelle scorse ore era stataalle forze dell’ordine per la forte, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. «Sono disposta a fare il test del DNA se dovesse servire, ma non sono io. ...

