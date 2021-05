Polittico Griffoni | la copia a Palazzo Peponi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La riproduzione delentra a far parte della collezione del Museo di storia di Bologna. L’arrivo della replica realizzata da Factum Foundation coincide con la pubblicazione di un volume sulla storia dell’opera d’arte. Andrea Pazienza a Bologna con le sue vignette Come è fatta ladel? Il progetto di documentare

E' stato presentato il nuovo allestimento permanente di Palazzo Pepoli - Museo della Storia di Bologna , con la collocazione nella Sala del Sacro della perfetta riproduzione delrealizzata dalla Factum Foundation di Adam Lowe, che da vent'anni applica alle opere d'arte le più sofisticate tecnologie di scansione 3D per arrivare a una vera e propria ...BOLOGNA - A tre mesi dalla chiusura a Palazzo Fava, la mostra 'La Riscoperta di un Capolavoro' - che ha riunito a Bologna dopo 300 anni le 16 tavole deldi Francesco del Cossa ed Ercole de' Roberti - prosegue idealmente nelle sale del Museo della Storia di Bologna, a Palazzo Pepoli, che da oggi accoglie in modo permanente la replica ...Esposta nella Sala del Sacro del Museo di storia di Bologna la copia del Polittico Griffoni. Un percorso a specchi porta a Palazzo Pepoli.Presentata a Bologna la riproduzione ad alta fedeltà del Polittico Griffoni: grazie al sofisticato facsimile realizzato da Factum Arte, la città potrà sempre vedere il polittico in città, nelle sale d ...