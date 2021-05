Pfizer consiglia di non rinviare la seconda dose (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - Rinviae la seconda dose del vaccino Pfizer non è una buona idea. A dirlo, dopo che nel Lazio è stato deciso di posticipare di 15 giorni tutte i richiami per via della scarsità di dosi in stock, "Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto in Uk. È una valutazione del Cts che delle sue basi, osserveremo quello che succede. Come Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l'autorizzazione". Lo ha detto a Sky TG24 Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, ospite di 'Buongiorno' in merito all'allungamento della finestra per ... Leggi su agi (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - Rinviae ladel vaccinonon è una buona idea. A dirlo, dopo che nel Lazio è stato deciso di posticipare di 15 giorni tutte i richiami per via della scarsità di dosi in stock, "Il vaccino è stato studiato per unasomministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto in Uk. È una valutazione del Cts che delle sue basi, osserveremo quello che succede. Comedico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l'autorizzazione". Lo ha detto a Sky TG24 Valeria Marino, direttore medico diItalia, ospite di 'Buongiorno' in merito all'allungamento della finestra per ...

Advertising

cmanara77 : RT @Agenzia_Italia: Pfizer consiglia di non rinviare la seconda dose - Idl3 : RT @Agenzia_Italia: Pfizer consiglia di non rinviare la seconda dose - sulsitodisimone : Pfizer consiglia di non rinviare la seconda dose - Agenzia_Italia : Pfizer consiglia di non rinviare la seconda dose - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Vaccini, il Comitato Scientifico consiglia il richiamo a 42 giorni per @pfizer e #Moderna. Vaccinazioni di massa nelle isole m… -