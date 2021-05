Per il finto ginecologo chiesti altri 10 anni (Di martedì 11 maggio 2021) di Stefania Totaro altri 10 anni di reclusione chiesti per il finto ginecologo che abusava di ragazzine minorenni, già condannato per altri fatti analoghi a 5 anni e 8 mesi di reclusione in appello. ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) di Stefania Totaro10di reclusioneper ilche abusava di ragazzine minorenni, già condannato perfatti analoghi a 5e 8 mesi di reclusione in appello. ...

Ultime Notizie dalla rete : Per finto Per il finto ginecologo chiesti altri 10 anni di Stefania Totaro Altri 10 anni di reclusione chiesti per il finto ginecologo che abusava di ragazzine minorenni, già condannato per altri fatti analoghi a 5 anni e 8 mesi di reclusione in appello. Questo l'esito della requisitoria della pm milanese ...

La grande avanzata del latte vegetale "Scegliere il tuo tipo specifico di latte vegetale da Starbucks sembra essere un modo per ... il mercato del "finto" latte "nasce dalla convinzione tra le multinazionali che la tendenza del caseificio ...

Chiesti 10 anni di carcere per l'ingegnere finto ginecologo AGI - Agenzia Italia La trappola della coppietta rom: finti amici per truffare i disabili che adesso verranno rimborsati ANCONA - Con la complicità della fidanzata dell’epoca, avrebbe approfittato dei deficit psichici di alcuni ragazzi per indurli ad acquistare prodotti di ultima generazione, come ...

Per il finto ginecologo chiesti altri 10 anni Il numero di ragazzine di cui avrebbe approfittato continua a salire. Contestati 18 nuovi capi di imputazione dopo la prima condanna a 5 anni e 8 mesi ...

