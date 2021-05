Omofobia | Ronzulli | ‘Zan va superato | cattiva legge non è soluzione’

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – ‘La questione delle discriminazioni, tanto più quando sfociano in violenza, va assolutamente affrontata. Per questo abbiamo presentato un ddl di buon senso su cui chiediamo un confronto con tutti. Lo Zan va, perché unanon è comunque mai una soluzione, come sostiene anche parte del Pd”. Lo scrive su Twitter Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo CalcioWeb.

Nell'autunno del 2020 è stata candidata " tra le polemiche per la suae anche per alcune ... Il verdetto La senatrice di Forza Italia Liciail 2 maggio ha detto che "alcuni" degli ......proposta di legge contro l'e l'odio di genere. "In altri paesi - ha detto Zan riferendosi alla proposta di legge depositata dalla vicepresidente dei senatori di Forza Italia Licia- ...Il 2 maggio la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha parlato del discorso tenuto da Fedez – nome d’arte di Federico Leonardo Lucia – durante il concerto del 1° maggio a Roma. Il rapper in quell’ ...Scontro tv su Rai3, nel corso di In Mezz’ora, tra Alessandro Zan e Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia prima firmataria di un DDL contro l’omofobia della destra. Il deputato Pd, relatore della l ...