Nanoplastica un problema sottostimato da molti che ha effetti negativi sulla nostra salute e sull’ambiente

(Di martedì 11 maggio 2021) Ovunque gli scienziati guardino, possono individuarli: nei remoti laghi di montagna, nel ghiaccio marino artico, nel fondo dell'oceano profondo o in campioni d'aria, anche nei pesci commestibili – migliaia e migliaia di particelle di plastiche microscopiche nella gamma dal micron al millimetro. Di solito parliamo di microplastica, ma in questo caso, possiamo anche parlare di L'articolo proviene da .