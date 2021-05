Morto tra le lamiere dell’auto | addio ad Alessio Aveva solo 22 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) Tremendo schianto tra automobile e tir. Le strade italiane tornano a sporcarsi di sangue. Stavolta a pagare le conseguenze dell’ennesimo incidente stradale, avvenuto nella mattina di martedì 11 maggio, è statoVeseli, un 22enne di origini albanese che ha perso la vita. Il giovane abitava a Cassino e stava procedendo con la sua Alfa Mito sulla strada statale 630 Ausonia, in direzione di Formia. Qui avrebbe dovuto raggiungere l’officina meccanica dove era in prova. L’impatto con il tir, violentissimo, è avvenuto all’alba. Il conducente del mezzo pesante, un 43enne di Formia non ha riportato ferite. Dopo lo scontro tra i due mezzi, l’Alfa del giovane è finita nella cunetta. I vigili del fuoco di Cassino sono intervenuti sul luogo dell’incidente e le operazioni per estrarre il corpo del ventenne non sono state semplici. A cercare di ricostruire la dinamica del ...