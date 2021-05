Milan | l' artefice della stabilità ritrovata si chiama Stefano Pioli

(Di martedì 11 maggio 2021) In una settimana in cui la scena degli allenatori è stata occupata in modo preponderante dall'annuncio di José Mourinho come prossimo 'capitano'flotta giallorossa, intendo essere una voce fuori ...

Naufragato il sogno tricolore, in casail nuovo 'scudetto' è diventato la qualificazione alla prossima Champions, che potrebbe essere il vero trofeo di fine campionato se i rossoneri si ...Non dalieri sera, non dall'Inter campione d'Italia che verrà a fare la passerella sul nostro ... Pensare che era stato fatto passare comel'della rinascita bianconera e lo è stato in ...Dopo la vittoria sulla Juventus, la qualificazione alla prossima Champions è sempre più alla portata dei rossoneri e i meriti del tecnico, se valutiamo l’intera stagione, sono evidenti.L'Inter ha dettato la strada da seguire nel prossimo calciomercato: tagliare. Quindi anche cessioni e in partenza c'è Lautaro Martinez.