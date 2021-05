Mertens convocato per Napoli-Udinese | sarà disponibile in panchina

(Di martedì 11 maggio 2021) Questa sera alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’attesissimo match, sfida che aprirà il turno infrasettimanale valido per la 36esima e terz’ultima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico Gennaro Gattuso finalmente può gioire, almeno in parte considerato Koulibaly ancora out, in quanto ritorna tra i pali David Ospina e tra i convocati c’è anche Dries. Il folletto belga, durante lo scorso match contro lo Spezia (terminato 1-4 per gli azzurri), è subentrato nel secondo tempo, ma ha giocato solo 7 minuti per poi essere sostituito da Elmas a causa di una distorsione alla caviglia destra (fortunatamente non quella che l’ha tenuto fuori gioco per svariate settimane). Già al termine della partita di La Spezia, ilaveva parlato di un “trauma distorsivo ...

Tuttonapoli__ : ?? #Mertens convocato nella sfida al #maradona . - NapoliGiacinto : @pierpaolopenza @cifra73 Ma Mertens nemmeno sarà convocato oggi... -

Sia per lo straordinario momento di forma del nigeriano, sia per i problemi diche lunedì ... Cambiamenti che per certi versi sono anche forzati visto che Arslan non è. Becao non è al ...I due attaccanti erano in ballottaggio con Politano ema nelle ultime ore le quotazioni del ... Per il resto formazione confermata con Meret ancora titolare (Ospina nemmeno). In difesa ...11/05/2021 - Out Koulibaly, recupera subito Mertens. Il belga è stato inserito nell'elenco dei convocati per stasera. Ecco la lista ufficiale stilata da Gattuso. I convocati: Meret, Ospina, Contini, D ...La SSC Napoli ha reso ufficiale la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la sfida contro l'Udinese. Nel giorno di Napoli-Udinese, sfida in programma ...