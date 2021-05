MAGGIO nel soqquadro meteo climatico all’apice della Primavera (Di martedì 11 maggio 2021) meteo estremo di MAGGIO.Con i nostri editoriali descriviamo l’eventuale evoluzione meteo del lungo e nel lunghissimo termine che potrebbe mostrare condizioni climatiche estreme. Vi parliamo della possibilità di ondate di calore, ma anche di freddo tardivo. In un contesto climatico mondiale che diventa sempre più estremo, gli eventi atmosferici fuori del comune diventano sempre più frequenti. Perciò non ci si deve meravigliare se con tali editoriali parliamo di questi rischi, condividendo riflessioni ora sul caldo e poi sul freddo e viceversa. Tutto questo non è frutto di un’accozzaglia di idee o previsioni, bensì le nostre sono considerazioni giornalistiche in un ambito scientifico, derivanti dalle elaborazioni dei centri di calcolo meteo mondiali. In questo portale, abbiamo ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 11 maggio 2021)estremo di.Con i nostri editoriali descriviamo l’eventuale evoluzionedel lungo e nel lunghissimo termine che potrebbe mostrare condizioni climatiche estreme. Vi parliamopossibilità di ondate di calore, ma anche di freddo tardivo. In un contestomondiale che diventa sempre più estremo, gli eventi atmosferici fuori del comune diventano sempre più frequenti. Perciò non ci si deve meravigliare se con tali editoriali parliamo di questi rischi, condividendo riflessioni ora sul caldo e poi sul freddo e viceversa. Tutto questo non è frutto di un’accozzaglia di idee o previsioni, bensì le nostre sono considerazioni giornalistiche in un ambito scientifico, derivanti dalle elaborazioni dei centri di calcolomondiali. In questo portale, abbiamo ...

Advertising

frankiehinrgmc : Quando un figlio perde un genitore si dice “orfano”, ma quando è un genitore a perdere un figlio, non esiste una pa… - CottarelliCPI : Oggi, 9 maggio, è la giornata dell'Europa. Ancora imperfetta, ancora discutibile nelle sue istituzioni, ma capace c… - chetempochefa : 'Ma basta guardare i dati per capire che non è così. Dal maggio 2019 al maggio 2020 l’Arcigay ha raccolto 138 casi… - Marcell78225090 : RT @storiainter: Accadde nel mondo Inter l'11 maggio: i nerazzurri vincono la seconda Coppa UEFA e la quinta coppa Italia - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini, nel Lazio dal 17 maggio prenotazioni dai medici. Accordo Regione-Fimmg, saranno nel portale delle prenotazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : MAGGIO nel Quanto va davvero veloce un'auto di F1? Ecco cosa vede davvero un pilota Quanto si vede nel circuito reale e ciò che viene percepito guardando le immagini di un Gran Premio di Formula 1 in televisione però non sono la stessa cosa. 11 maggio 2021

Visita Guidata, IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL PORTO DI TRAIANO Visita Guidata - IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL PORTO DI TRAIANO, una visita per scoprire il più importante scalo portuale dell'Impero Romano** Domenica 16 Maggio Ore 11.00 Nel 113 d. C. l'imperatore Traiano portò a termine una delle più impressionanti opere di ingegneria marittima dell'età antica: il Porto di Traiano . Il grandioso bacino esagonale e il ...

Coronavirus 11 maggio 2021 Marche: bollettino covid oggi. Contagi, morti, ricoveri il Resto del Carlino Priscilla Salerno: «Pronta allo spogliarello per la Salernitana, però che tristezza quel ragazzo morto» Priscilla Salerno come Sabrina Ferilli. La pornostar che celebra le sue origini fin nel cognome ...d’arte mantiene la promessa: farà uno spogliarello in piazza a Salerno per festeggiare con i tifosi l ...

Germania, indice Zew in crescita a maggio (Teleborsa) – Migliora l’indice ZEW tedesco, a maggio, segnalando un inversione di tendenza nel sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L’indice ZEW, ...

Quanto si vedecircuito reale e ciò che viene percepito guardando le immagini di un Gran Premio di Formula 1 in televisione però non sono la stessa cosa. 112021Visita Guidata - IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL PORTO DI TRAIANO, una visita per scoprire il più importante scalo portuale dell'Impero Romano** Domenica 16Ore 11.00113 d. C. l'imperatore Traiano portò a termine una delle più impressionanti opere di ingegneria marittima dell'età antica: il Porto di Traiano . Il grandioso bacino esagonale e il ...Priscilla Salerno come Sabrina Ferilli. La pornostar che celebra le sue origini fin nel cognome ...d’arte mantiene la promessa: farà uno spogliarello in piazza a Salerno per festeggiare con i tifosi l ...(Teleborsa) – Migliora l’indice ZEW tedesco, a maggio, segnalando un inversione di tendenza nel sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L’indice ZEW, ...