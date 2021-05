L' infettivologo Menichetti | ' A giugno niente mascherine? Messaggio prematuro e imprudente'

(Di martedì 11 maggio 2021) Lui dissente e non lo nasconde: "Io non lo so a chi può venire in mente una cosa del genere. Di tutti i colori se ne sentono. Sarà la primavera". L'Francesco, primario di ...

Lui dissente e non lo nasconde: "Io non lo so a chi può venire in mente una cosa del genere. Di tutti i colori se ne sentono. Sarà la primavera". L'Francesco, primario di malattie infettive all'ospedale di Pisa è lapidario sulla possibilità prospettata dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, di togliere le ...Francesco, primarioa Pisa, ritiene più sensato aspettare: "Piuttosto che aprire un dibattito " dice " organizziamoci per controllare su un campione significativo i livelli ...Il primario di malattie infettive all'ospedale di Pisa è lapidario sulla possibilità di togliere le mascherine all'aperto a giugno una volta raggiunti i 30 milioni di vaccinati ...Allarme degli infermieri. Ma per molti scienziati è prematuro prevedere già ora una terza dose. La protezione può durare un anno ...