Laura Pausini ai David di Donatello con Io Sì stasera in diretta su Rai1 (Di martedì 11 maggio 2021) Laura Pausini ai David di Donatello stasera, martedì 11 maggio. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. Reduce dalla vittoria ai Golden Globes e dalla partecipazione alla cerimonia degli Oscar, Laura Pausini prende parte stasera alla nuova edizione dei David di Donatello in qualità di ospite d’onore della serata e candidata nella categoria Miglior Canzone Originale. Interpreterà dal teatro dell’Opera di Roma il brano Io Sì in una versione esclusiva nell’opening della cerimonia di premiazione in onda in diretta su Rai 1 e condotta da Carlo Conti stasera, martedì 11 maggio 2021, visibile in TV e in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021)aidi, martedì 11 maggio. La cerimonia verrà trasmessa insucon la conduzione di Carlo Conti. Reduce dalla vittoria ai Golden Globes e dalla partecipazione alla cerimonia degli Oscar,prende partealla nuova edizione deidiin qualità di ospite d’onore della serata e candidata nella categoria Miglior Canzone Originale. Interpreterà dal teatro dell’Opera di Roma il brano Io Sì in una versione esclusiva nell’opening della cerimonia di premiazione in onda insu Rai 1 e condotta da Carlo Conti, martedì 11 maggio 2021, visibile in TV e in ...

