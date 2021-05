La proteina Spike danneggia cellule dei vasi sanguigni (ANSA). Chi lo dice ora ai vaccinati? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leggimi l’articolo (ANSA) Gli effetti negativi del Covid sulla circolazione, come ictus e trombosi, non sono dovuti solo all’infiammazione indotta dall’infezione, ma sono una diretta conseguenza dell’azione della proteina Spike. Questa la conclusione di uno studio, pubblicato sulla rivista Circulation Research, che suggerisce come Covid-19 non sia solo una malattia respiratoria ma anche, e forse soprattutto, una malattia vascolare. Come noto, il Sars-Cov-2, grazie alla proteina Spike si lega al recettore dell’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2) per entrare e infettare cellule ospiti. I ricercatori dell’Università della California San Diego, negli Usa, e della Xi’an Jiaotong University, in Cina, hanno mostrato che la proteina ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leggimi l’articolo () Gli effetti negativi del Covid sulla circolazione, come ictus e trombosi, non sono dovuti solo all’infiammazione indotta dall’infezione, ma sono una diretta conseguenza dell’azione della. Questa la conclusione di uno studio, pubblicato sulla rivista Circulation Research, che suggerisce come Covid-19 non sia solo una malattia respiratoria ma anche, e forse soprattutto, una malattia vascolare. Come noto, il Sars-Cov-2, grazie allasi lega al recettore dell’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2) per entrare e infettareospiti. I ricercatori dell’Università della California San Diego, negli Usa, e della Xi’an Jiaotong University, in Cina, hanno mostrato che la...

