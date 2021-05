Inter-Roma, Conte: “Onoreremo il campionato fino alla fine” (Di martedì 11 maggio 2021) Inter-Roma, le dichiarazioni della vigilia di Antonio Conte: “Con i giallorossi sono sempre state sfide equilibrate”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Inter-Roma per Antonio Conte. Nessuna conferenza stampa per il tecnico dei nerazzurri ma delle dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale della squadra. Inter-Roma, le dichiarazioni della vigilia di Antonio Conte Nonostante lo Scudetto i nerazzurri non vogliono mollare nulla. “Contro la Roma – ammette Antonio Conte, riportato da tuttomercatoweb.com – abbiamo sempre fatto bene. Nella sfida di andata è mancato solamente il risultato . Mi aspetto una formazione che ha voglia di finire al meglio il campionato . Noi non ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021), le dichiarazioni della vigilia di Antonio: “Con i giallorossi sono sempre state sfide equilibrate”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Nessuna conferenza stampa per il tecnico dei nerazzurri ma delle dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale della squadra., le dichiarazioni della vigilia di AntonioNonostante lo Scudetto i nerazzurri non vogliono mollare nulla. “Contro la– ammette Antonio, riportato da tuttomercatoweb.com – abbiamo sempre fatto bene. Nella sfida di andata è mancato solamente il risultato . Mi aspetto una formazione che ha voglia di finire al meglio il. Noi non ...

