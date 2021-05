Il vaccino “Ubuntu”

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021) Si legge da più parti e sulle varie piattaforme social di gente che pur non avendo priorità ha trovato il modo di vaccinarsi ugualmente. Pare che non facciano alcuna illegalità ma che si approfitti di vuoti normativi che indirizzano l’attenzione a chi ha bisogno di tutela anziché a preoccuparsi di porre divieti e limitazioni. Forse ci sono leggi scritte che non vietano di vaccinarsi precedendo chi ne ha più necessità. Questa pandemia, o meglio sindemia, ha portato a galla i tanti limiti di una società che ha fatto fatica ad affrontare una emergenza di tale portata. Ma ha mezzo in evidenza lo sfaldamento sociale con il quale dobbiamo misurarci quotidianamente. Quelli che erano gesti apparentemente esclusivi di singoli o di momenti derubricati come azioni da condannare come responsabilità personali erano e sono in realtà la punta di un iceberg. Ci sono comportamenti sociali che nessuna ...