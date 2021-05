‘Il Tempo delle noci’, gioco e arte fanno rivivere la capitale (Di martedì 11 maggio 2021) A Roma le cabine semaforiche diventano opere d’arte e i bambini riscoprono antichi giochi. E’ l’iniziativa di Città del sole che, in collaborazione con l’associazione culturale Muro, l’organizzazione che ha dato vita al Museo di Urban Art di Roma, con il patrocinio del Comune di Roma, riporta nella capitale dopo millenni ‘Il Tempo delle noci’ grazie all’incontro con lo street artist David ‘Diavù’ Vecchiato, che farà rivivere gli antichi giochi dei fanciulli romani attraverso una grande opera di Street art diffusa. “I mesi trascorsi hanno insegnato a tutti noi quanto il gioco sia essenziale, non solo per i bambini – afferma Graziano Grazzini, amministratore delegato di Città del Sole – e il felice incontro con l’artista Diavù ci ha dato modo di utilizzare ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) A Roma le cabine semaforiche diventano opere d’e i bambini riscoprono antichi giochi. E’ l’iniziativa di Città del sole che, in collaborazione con l’associazione culturale Muro, l’organizzazione che ha dato vita al Museo di Urban Art di Roma, con il patrocinio del Comune di Roma, riporta nelladopo millenni ‘Ilgrazie all’incontro con lo street artist David ‘Diavù’ Vecchiato, che faràgli antichi giochi dei fanciulli romani attraverso una grande opera di Street art diffusa. “I mesi trascorsi hanno insegnato a tutti noi quanto ilsia essenziale, non solo per i bambini – afferma Graziano Grazzini, amministratore delegato di Città del Sole – e il felice incontro con l’artista Diavù ci ha dato modo di utilizzare ...

