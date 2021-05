Gravina | «Doveroso cercare un dialogo con Agnelli»

(Di martedì 11 maggio 2021) «Certo che ho sentito, per me èun percorso di». Così il presidente della Federcalcio, Gabriele, ha parlato dei rapporti con la Juventus e con il suo presidente alla luce della situazione legata alla Superlega. «Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono i L'articolo

"Certo che ho sentito Agnelli, per me ècercare un percorso di dialogo. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci ... Così il presidente della Federcalcio, Gabriele, a ..."Al di là di ogni atto simbolico, - ha dichiarato il sindacoaccogliendo la delegazione del ... è unriconoscimento che la nostra amministrazione, come altre in Italia, ha sentito di ...le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, al termine di un incontro a Torino sul calcio dilettantistico e regionale.Il presidente Claudio Lotito dovrà cambiare l’assetto societario della Salernitana, neo promossa, perchè non può possedere due club (ha ...