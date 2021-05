Giro d’Italia 2021 | tutte le classifiche dopo la quarta tappa | Alessandro De Marchi in Rosa | Dombrowski leader dei GPM

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021)appassionante per ilcon l’arrivo in quel di Sestola. A trionfare è Joedavanti ad unDeche può gioire per la Maglia. Andiamo a riepilogarele. CLASSIFICA GENERALE 1 12 ?11 DEIsrael Start-Up Nation 20 13:50:44 2 90 ?88Joe UAE-Team Emirates 0:22 3 61 ?58 VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:42 4 11 ?7 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 0:48 5 64 ?59 VALTER Attila Groupama – FDJ 1:00 6 82 ?76 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 1:15 7 7 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:24 8 3 ?5 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 1:28 9 8 ?1 BETTIOL ...