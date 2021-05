GF Vip | il desiderio di Zelletta | “Vorrei tornare in TV | ma…”

(Di martedì 11 maggio 2021) Fresco della sua esperienza al GF Vip, Andreaè tornato nuovamente al centro dell’attenzione. Conquistando il pubblico con la sua simpatia e la sua love-story con Natalia Paragoni, l’ex tronista ha accresciuto la sua fama sui social e non. Recentemente in un’intervista radiofonica, l’ex gieffino ha voluto parlare dei suoi futuri progetti lavorativi. Tra L'articolo

Advertising

LucaBernard60 : il - LucaBernard60 : Luca Sorbi @LucaBernard60 - LucaBernard60 : - LucaBernard60 : il -

Ultime Notizie dalla rete : Vip desiderio

La Nazione

... non c'è solo la voglia di uscire all'aria aperta, ma anche ildi farsi notare. E allora, cosa c'è di meglio dei colori fluo per sentirsi sempre come sotto i riflettori? Le, che di come ...E adesso per laè arrivato il momento di svelare il sesso del bebè... Stiamo parlando di Paola ... A quasi due anni dal matrimonio ecco dunque ilche si avvera: 'Quanto ho sognato questo ...Andrea Zelletta ha rilasciato un'intervista a Whoopsee. Il 26enne pugliese ha deciso di rendere noto un episodio avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, esattamente nel bagno. Andrea ha ammesso d ...La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 scombina gli equilibri già esistenti tra i naufraghi: ora inizia la vera sfida, dove tutti sono contro tutti.