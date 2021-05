Gaza brucia ancora: la strage degli innocenti e i palazzi di vetro di Tel Aviv (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Il sangue degli innocenti torna a bagnare le strade di Gaza. Sette anni dopo l’ultimo attacco sferrato da Tel Aviv sul lembo di terra più martoriato del Mediterraneo. Il sangue di 9 bambini uccisi nei raid, in un’operazione che l’esercito israeliano ha ribattezzato “Guardiano delle Mura”, con quel piglio tragicamente poetico di chi studia nel dettaglio anche i nomi delle azioni belliche. Dall’altra parte l’ala militare di Hamas lancia razzi verso Israele, in una battaglia impari che soltanto nei video diffusi sul web dai combattenti palestinesi appare uno scontro reale. In realtà non c’è nulla di neanche lontanamente paragonabile a una guerra simmetrica. Perché unicamente i nomi delle operazioni militari, “Spada di Gerusalemme” quello scelto da Hamas, appaiono sullo stesso piano di un conflitto che miete ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Il sanguetorna a bagnare le strade di. Sette anni dopo l’ultimo attacco sferrato da Telsul lembo di terra più martoriato del Mediterraneo. Il sangue di 9 bambini uccisi nei raid, in un’operazione che l’esercito israeliano ha ribattezzato “Guardiano delle Mura”, con quel piglio tragicamente poetico di chi studia nel dettaglio anche i nomi delle azioni belliche. Dall’altra parte l’ala militare di Hamas lancia razzi verso Israele, in una battaglia impari che soltanto nei video diffusi sul web dai combattenti palestinesi appare uno scontro reale. In realtà non c’è nulla di neanche lontanamente paragonabile a una guerra simmetrica. Perché unicamente i nomi delle operazioni militari, “Spada di Gerusalemme” quello scelto da Hamas, appaiono sullo stesso piano di un conflitto che miete ...

CosmaiLuca : Gaza brucia ancora, pioggia di bombe nella notte: 'Muoiono bambini' - SilvanoSalviato : RT @Lantidiplomatic: 'Israele brucia, ma nella didascalia viene specificato che l'immagine di distruzione è relativa a #Gaza.' Se non è fa… - SimonVannini : RT @PietroLazze: Si può dire che ciò che sta accadendo a Gaza è abominevole? Come sempre, a pagarne il prezzo più alto sono gli innocenti.… - agimediata : RT @Lantidiplomatic: 'Israele brucia, ma nella didascalia viene specificato che l'immagine di distruzione è relativa a #Gaza.' Se non è fa… - PietroLazze : Si può dire che ciò che sta accadendo a Gaza è abominevole? Come sempre, a pagarne il prezzo più alto sono gli inno… -