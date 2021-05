Gasperini: “Non mi aspettavo una vittoria così netta del Milan. Noi siamo in ottima condizione” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato della sua Atalanta e della corsa Champions: “Sono soddisfatto dopo la partita col Parma. La squadra è in condizione, sente le motivazioni e siamo alla volata finale. Manca solo Toloi, ma potrebbe aggregarsi al gruppo già giovedì. siamo pronti. vittoria del Milan sul campo della Juve? così netta non me l’aspettavo, ma era tra i risultati possibili. Quando il risultato viene sbloccato le partite in questo periodo prendono delle pieghe imprevedibili, strane. In quella partita il Milan ha fatto un grande colpo”. Sulla gara contro il Benevento: “I risultati di domenica cominciano ad essere quasi definitivi, sia nelle zone alte ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato della sua Atalanta e della corsa Champions: “Sono soddisfatto dopo la partita col Parma. La squadra è in, sente le motivazioni ealla volata finale. Manca solo Toloi, ma potrebbe aggregarsi al gruppo già giovedì.pronti.delsul campo della Juve?non me l’, ma era tra i risultati possibili. Quando il risultato viene sbloccato le partite in questo periodo prendono delle pieghe imprevedibili, strane. In quella partita ilha fatto un grande colpo”. Sulla gara contro il Benevento: “I risultati di domenica cominciano ad essere quasi definitivi, sia nelle zone alte ...

