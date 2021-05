Eventi e scadenze dell’11 maggio 2021

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Domenica 09/05/Appuntamenti: Bit Milano – La Borsa internazionale del Turismo, si terrà in forma digitale, rinnovando l’appuntamento dedicato al mondo del viaggio a 360 gradi. Opportunità di incontri di business tra gli operatori che avranno la possibilità di entrare in contatto con potenziali buyer e accedere al calendario di appuntamenti formativi e informativi (fino a martedì 11/05/) Martedì 11/05/Appuntamenti: EIA – Pubblica l’outlook sull’energia Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia G20 – Secondo Development Working Group Meeting – Roma (fino a mercoledì 12/05/) The Global Banking Forum: le sfide che attendono banca e finanza – Evento promosso da Eccellenze d’Impresa, in diretta streaming, dove i principali protagonisti del mondo del credito e della finanza si ...

Domenica 09/05/2021 Appuntamenti : Bit Milano - La Borsa internazionale del Turismo, si terrà in forma digitale, rinnovando l'appuntamento dedicato al mondo del viaggio a 360 gradi. Opportunità di ...... dunque, è stato il mancato rispetto delleda parte della multinazionale anglo - svedese. ... Il siero, inoltre, per alcune settimane è stato bloccato a causa dei sospettitrombotici nei ...Eventi, mostre, spettacoli, animazione. Insomma le iniziative per valorizzare le attività commerciali del centro storico, dei borghi e della marina. Via alle domande per i contributi economici a favor ...È fissata al prossimo 15 giugno, per il comune di Rimini, la scadenza del primo bando legato ai contributi economici a favore di iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle at ...