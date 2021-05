Da Gerusalemme a Gaza | per restare al potere Netanyahu gioca la carta della guerra

(Di martedì 11 maggio 2021) Prima di addentrarci in una cronaca di, è importante capirne il sottofondo politico. Informare significa, almeno per noi di Globalist, provare a fornire ai lettori gli strumenti di conoscenza che aiutino a decodificare il flusso ininterrotto di notizie di cronaca che vengono spacciate come 'oggettive'. In questo non facile ...

"Preoccupazione per l'escalation di attacchi e violenze". "L'Italia ribadisce la sua preoccupazione per l'escalation di attacchi e violenze in particolare aEst e nella Striscia die chiede che cessi immediatamente. L'Italia condanna fermamente i lanci di razzi daverso il territorio di Israele e ritiene che non siano giustificabili ...In un'ora, dasono stati lanciati 30 missili sul sud d'Israele. Bruciata un'auto in sosta, terrorizzate Sderot e Ashkelon. Sette dei missili hanno spedito tuttanei rifugi e hanno ...Scontro tra Israele e Hamas a Gaza: è stata una notte molto agitata con oltre 200 razzi sparati dalla Striscia verso Gerusalemme e Ashkelon (città di circa 160mila abitanti ...Parla il portavoce del presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas: "Da giorni andavano avanti le provocazioni degli estremisti ebrei a Gerusalemme. E ora..." ...