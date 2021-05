Cyberpunk 2077 arriva nella vita reale con un vero cocktail dedicato a Johnny Silverhand!

(Di martedì 11 maggio 2021) Sebbene il lancio non sia andato come volevano gli sviluppatori o i fan,ha sicuramente lasciato un segno importante sui giocatori. Il personaggio di Keanu Reeves,Silverhand, è talmente una leggenda da avere il suonel gioco, e ora anche laha iniziato a imitare Night City. L'unico modo per godersi ildiSilverhand era crearne uno in-game, ma ora c'è un bar che offre undrink ai fan. L'immagine del menu di un bar è stata condivisa nel subreddit didall'utente Harry Tipper, indicando che oltre a duestagionali non legati al gioco, è disponibile ilSilverhand, con una ricetta ...

Advertising

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: un locale nella vita reale vende il cocktail di Johnny Silverhand. - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò ITA [70] Iniziamo Il Finale Della Temperanza: Affidiamoci A Rogue - CollezionismoXt : Da GoodSmile Dal videogioco 'Cyberpunk 2077' ecco un'action figure Figma di V! Per info scrivere a collezionismoper… - CollezionismoXt : Da Goodsmile Dal videogioco 'Cyberpunk 2077' moto di V, Yaiba Kusanagi Per info scrivere a collezionismopertutti@gm… - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò ITA [69] Il Finale Della Storia Di Brenan E Di River... Più O Meno -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Everyeye Videogiochi

... Wild Hunt Mass Effect: Legendary Edition The Elder Scrolls V: Skyrim Fallout 4 Divinity Original Sin 2 Assassin's Creed: Valhalla Deus Ex: Mankind DividedThe Outer Worlds The Witcher ...Una nuova mod diche è stata pubblicata online e introduce correzioni per alcuni problemi di rendering DLSS che devono ancora essere risolti ufficialmente. La correzione disabilita automaticamente il ...La pessima versione per le console della generazione passata ha creato problemi enormi, tanto ai giocatori quanto agli sviluppatori. Abbastanza da meritare un giro di giostra, soprattutto con una GeFo ...Cyberpunk 2077 Day One Edition è la nuova offerta del giorno per la Gaming Week di Amazon, in vendita a meno di 40 euro.