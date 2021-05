Covid, coprifuoco: verso il posticipo alle 23. Recovery: controlli più rapidi sugli appalti (Di martedì 11 maggio 2021) Si delineano gli interventi che andranno a modificare l’ultimo decreto anti Covid del governo Draghi. Il coprifuoco resterà anche se quasi certamente lo si posticiperà dalle 22 alle 23. Sul fronte del Recovery plan entro fine maggio l’esecutivo varerà due provvedimenti tesi a semplificare e velocizzare le procedure, in particolare per ciò che riguarda gli appalti sui cantieri. Si allentano le “maglie” serali Il coprifuoco sarà posticipato molto probabilmente alle 23. Il settore del wedding ripartirà a metà giugno mentre i centri commerciali potranno tornare ad accogliere clienti anche nei fine settimana. Forse già dal 22 maggio. E non è escluso che si arrivi ad una revisione dei parametri che determinano il cambio di colore delle ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 maggio 2021) Si delineano gli interventi che andranno a modificare l’ultimo decreto antidel governo Draghi. Ilresterà anche se quasi certamente lo si posticiperà d2223. Sul fronte delplan entro fine maggio l’esecutivo varerà due provvedimenti tesi a semplificare e velocizzare le procedure, in particolare per ciò che riguarda glisui cantieri. Sintano le “maglie” serali Ilsarà posticipato molto probabilmente23. Il settore del wedding ripartirà a metà giugno mentre i centri commerciali potranno tornare ad accogliere clienti anche nei fine settimana. Forse già dal 22 maggio. E non è escluso che si arrivi ad una revisione dei parametri che determinano il cambio di colore delle ...

