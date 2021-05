Covid - 19 | nuovi contagi in cinque comuni | il report dei sindaci

(Di martedì 11 maggio 2021)- 19, in Campania sono 943 icasi positivi: il10 maggio 2021- 19, 132nel salernitano: i dati ministeriali 10 maggio 2021- 19,nei: ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - TWImedmar : RT @Hal9000_IT: #COVID 11/05/21 • Incidenza (7gg per 100k ab.): 106 • Attualmente Positivi: 363.859 (-9.811) • Nuovi casi: 6.946 • Dimessi… - SkyTG24 : Il bollettino di oggi: 6.946 nuovi casi su 286.428 tamponi e 251 morti. LIVE - HuffPostItalia : Covid: 6.946 nuovi casi e 251 morti - Open_gol : I nuovi contagi sono 6.946. Sette giorni fa erano 9.116. Il bollettino?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

Si sarebbe optato per un mix tra le varie ipotesi sul tavolo con un meccanismo in due tempi:... La delegazione di Forza Italia al governo chiede che il tagliando all'ultimo decretovenga ...... dalla creazione diposti di lavoro, al potenziamento del servizio sanitario con ulteriori ... Con il programma di vaccinazione che va avanti spedito e i contagi daa livelli minimi, Johnson ...Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus all'11 maggio, che sale di 6.946 casi e 251 morti.(Adnkronos) - Sono 529 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti. I ...