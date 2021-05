Cos’è Dogecoin, la criptovaluta che Elon Musk vuole “portare” sulla Luna (Di martedì 11 maggio 2021) “sulla Luna!”. E il meme del meme diventa realtà: fra meno di un anno un razzo Falcon 9 della compagnia spaziale Space X, fondata da Elon Musk, porterà un satellite cubico di 40 chilogrammi nell’orbita Lunare su incarico della compagnia canadese Geometric Energy Corporation che pagherà la missione Doge-1 interamente in Dogecoin. I dettagli sul valore dell’operazione non sono stati svelati, ma “avendo ufficialmente transato con doge un affare di questa grandezza” le due aziende hanno consolidato la criptovaluta “come unità di conto per il business Lunare nel settore spaziale”, afferma l’amministratore delegato di Geometric Energy, Samuel Reid. “La missione dimostrerà l’applicazione della criptovaluta oltre l’orbita terrestre e stabilirà ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) “!”. E il meme del meme diventa realtà: fra meno di un anno un razzo Falcon 9 della compagnia spaziale Space X, fondata da, porterà un satellite cubico di 40 chilogrammi nell’orbitare su incarico della compagnia canadese Geometric Energy Corporation che pagherà la missione Doge-1 interamente in. I dettagli sul valore dell’operazione non sono stati svelati, ma “avendo ufficialmente transato con doge un affare di questa grandezza” le due aziende hanno consolidato la“come unità di conto per il businessre nel settore spaziale”, afferma l’amministratore delegato di Geometric Energy, Samuel Reid. “La missione dimostrerà l’applicazione dellaoltre l’orbita terrestre e stabilirà ...

