Coronavirus, Fda: via libera a Pfizer a ragazzi tra 12 e 15 anni. In Italia si lavora ai nuovi parametri del monitoraggio – LIVE (Di martedì 11 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 9.35 – Fda, sì alla somministrazione di Pfizer a ragazzi tra 12 e 15 anni 09.01 – Via l’indice Rt, cambiano i parametri per decidere i colori delle Regioni 20.10 – Pfizer: “Il vaccino è efficace contro le varianti” Fonte foto: https://www.facebook.com/Pfizer/19.00 – AstraZeneca, il nuovo report dell’Aifa Vaccino Covid AstraZeneca17.40 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 maggio Coronavirus16.40 – Sei dosi di vaccino iniettate per ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 9.35 – Fda, sì alla somministrazione ditra 12 e 1509.01 – Via l’indice Rt, cambiano iper decidere i colori delle Regioni 20.10 –: “Il vaccino è efficace contro le varianti” Fonte foto: https://www.facebook.com//19.00 – AstraZeneca, il nuovo report dell’Aifa Vaccino Covid AstraZeneca17.40 –in, il bollettino del 10 maggio16.40 – Sei dosi di vaccino iniettate per ...

Advertising

Benzinga_Italia : ??L'FDA statunitense autorizza il vaccino di @pfizer e @BioNTech_Group negli adolescenti di età compresa tra i 12 e… - GiuliaLoewy : RT @molumbe: I farmaci che il medico ha utilizzato per trattare centinaia di persone con sintomi moderati è anche stato provato da medici i… - GiuliaTamagnin1 : RT @molumbe: I farmaci che il medico ha utilizzato per trattare centinaia di persone con sintomi moderati è anche stato provato da medici i… - Nath67Lic : RT @CurrentiCalamo_: “Pfizer-BioNTech ha chiesto alla FDA piena approvazione del loro vaccino contro il coronavirus per le persone dai 16 a… - Loredanataberl1 : RT @CurrentiCalamo_: “Pfizer-BioNTech ha chiesto alla FDA piena approvazione del loro vaccino contro il coronavirus per le persone dai 16 a… -