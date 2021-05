Calciomercato Napoli | scelto l’erede di Gattuso | Scambio per il fedelissimo

Advertising

sscalcionapoli1 : Guizzo Lozano: 3-1 Napoli! - calciomercatoit : ?? Magia di #FabianRuiz ?? Brillano anche #Zielinski e #Osimhen ?? I voti del primo tempo di #NapoliUdinese - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #NapoliUdinese, formazioni ufficiali: giocano Lozano e Meret! Fuori Nuytinck ? - SOSFanta : ?? #NapoliUdinese, formazioni ufficiali: giocano Lozano e Meret! Fuori Nuytinck ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calcio News 24

- Udinese è l'anticipo del turno infrasettimanale, l'ultimo del campionato. Voti e tabellino del primo tempoMeret 6 Di Lorenzo 6.5 Manolas 5.5 Rrahmani 6 Hysaj 6 Fabian 7 Bakayoko 5.5 Zielinski 7 Lozano 5 Osimhen 7 Insigne 6 All. Gattuso 6.5 UDINESE Musso 6.5 Becao 5 Bonifazi 5 Zeegelaar 5.5 Molina 5 ...Turno infrasettimanale per la Serie A, valido per la trentaseiesima giornata di campionato: si apre con- Udinese Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube Ultimo turno infrasettimanale, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di ...LIVE - Segui insieme a noi la diretta della partita tra il Napoli di Gennaro Gattuso e l'Udinese di Luca Gotti.Napoli avanti contro l'Udinese per 2 a 1. Apre le danze l'ex di turno Piotr Zielinski al 28', raddoppio di Fabìan Ruiz al 31' e chiude le marcature della prima frazione Okaka al 41'.