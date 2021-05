Calcio | Iachini ' Salvezza Fiorentina | poi farò il mio percorso'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Iachini

...in un momento di difficoltà che solo chi era dentro poteva capire - ha raccontato- . Non ... Anche se nelmai dire mai, vorrei rimanere in grandi rapporti con tutti, quindi meglio finire ...Nelmai dire mai ma mi piace rimanere con un grande rapporto con tutti e un grande feeling e finire alla grande così". tutte le notizie di #Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ ...Così l’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha presentato il match di domani che vedrà i suoi di scena a Cagliari: la conferenza stampa della vigilia TENSIONE. “Ci aspetta una gara difficile a ...Firenze, 11 maggio 2021 - "Finito questo campionato farò il mio percorso. Ma nel calcio mai dire mai". Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, presenta la sfida con il Cagliari di mercoledì 12 mag ...