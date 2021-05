Berlusconi torna in ospedale, ricovero nella notte (Di martedì 11 maggio 2021) Silvio Berlusconi è tornato al San Raffaele per accertamenti post Covid. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stato ricoverato nell’ospedale milanese nella notte. Il leader di Forza Italia era stato dimesso dall’ultimo ricovero il 1 maggio scorso, dopo 24 giorni di permanenza nell’ospedale milanese. In precedenza, il leader azzurro era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni. nella notte di oggi, quindi, il nuovo ricovero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Silvioto al San Raffaele per accertamenti post Covid. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stato ricoverato nell’milanese. Il leader di Forza Italia era stato dimesso dall’ultimoil 1 maggio scorso, dopo 24 giorni di permanenza nell’milanese. In precedenza, il leader azzurro era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni.di oggi, quindi, il nuovo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Linkiesta : Dibba torna in libreria e nel suo quinto libro c'è tutto il catalogo da grillino della prima ora: l'elogio alla riv… - Adnkronos : #Berlusconi torna in ospedale: ricovero nella notte per accertamenti post covid. - Majden3 : RT @Adnkronos: #Berlusconi torna in ospedale: ricovero nella notte per accertamenti post covid. - LiberoReporter : Berlusconi torna in ospedale, ricovero nella notte #Berlusconi #covid #nuovoricovero #ospedale #ricovero… - Gaebaldi : Berlusconi torna in ospedale, ricovero nella notte #Berlusconi #covid #nuovoricovero #ospedale #ricovero… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi torna Berlusconi torna in ospedale, ricovero nella notte Read More In Evidenza Berlusconi torna in ospedale, ricovero nella notte 11 Maggio 2021 Ancora un ricovero per Silvio Berlusconi, che nelle scorse settimane era ricoverato al San Raffaele. Questa ...

Covid: secondo i dati John Hopkins University calano i morti nel mondo Read More In Evidenza Berlusconi torna in ospedale, ricovero nella notte 11 Maggio 2021 Ancora un ricovero per Silvio Berlusconi, che nelle scorse settimane era ricoverato al San Raffaele. Questa ...

Berlusconi torna in ospedale, ricovero nella notte Adnkronos Salute Silvio Berlusconi, di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele Il leader di Forza Italia, 84 anni, era stato dimesso nella serata di venerdì 30 aprile dopo un «compromesso» con il medico di fiducia Alberto Zangrillo: allestire ad Arcore una vera e propria camera ...

Berlusconi torna in ospedale, ricovero nella notte Silvio Berlusconi è tornato al San Raffaele per accertamenti post Covid. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stato ricoverato nell'ospedale milanese nella notte.

Read More In Evidenzain ospedale, ricovero nella notte 11 Maggio 2021 Ancora un ricovero per Silvio, che nelle scorse settimane era ricoverato al San Raffaele. Questa ...Read More In Evidenzain ospedale, ricovero nella notte 11 Maggio 2021 Ancora un ricovero per Silvio, che nelle scorse settimane era ricoverato al San Raffaele. Questa ...Il leader di Forza Italia, 84 anni, era stato dimesso nella serata di venerdì 30 aprile dopo un «compromesso» con il medico di fiducia Alberto Zangrillo: allestire ad Arcore una vera e propria camera ...Silvio Berlusconi è tornato al San Raffaele per accertamenti post Covid. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stato ricoverato nell'ospedale milanese nella notte.