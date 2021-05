Autocertificazione maggio 2021 zona arancione e rossa | ecco il modulo PDF editabile da stampare

Advertising

OlimpoRoma : Sabato 15 Maggio dalle 10:00 alle 21:00 riparte il Villaggio Estivo Naturista dell'Olimpo ?? Arrivo con mascherina… - Stefanex92 : RT @Eurosport_IT: Il casco di Giacomo #Nizzolo al #Giro104. ???????? Tricolore sì, ma c'è anche l'Autocertificazione: Jack 'ha il permesso', p… - gio_violano : RT @Eurosport_IT: Il casco di Giacomo #Nizzolo al #Giro104. ???????? Tricolore sì, ma c'è anche l'Autocertificazione: Jack 'ha il permesso', p… - pasquale_caos : RT @Eurosport_IT: Il casco di Giacomo #Nizzolo al #Giro104. ???????? Tricolore sì, ma c'è anche l'Autocertificazione: Jack 'ha il permesso', p… - extrahomnes : RT @Eurosport_IT: Il casco di Giacomo #Nizzolo al #Giro104. ???????? Tricolore sì, ma c'è anche l'Autocertificazione: Jack 'ha il permesso', p… -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione maggio

Gazzetta del Sud

... di tutte le fasce di età, potrà prenotare dalle 8 di giovedì 13solo utilizzando il numero ...basterà chiamare dicendo di appartenere al personale scolastico con una sorta di...... di tutte le fasce di età, potrà prenotare dalle 8 di giovedì 13solo utilizzando il numero ... Basterà chiamare dicendo di appartenere al personale scolastico con una sorta di...Genova – Partenza record per le prenotazioni dei vaccini Covid per i liguri nella fascia tra i 59 e i 55 anni di età: stanotte si è toccato il picco di 20.000 prenotazioni in un'ora sul portale dedica ..."Sono in tanti a chiedercela - spiega all'AGI il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano Roberto Carlo Rossi - alcuni, quando vengono a sapere che si paga, si tirano indietro". Per Rossi in ogni c ...