Ascolti tv ieri 10 maggio: boom per Isola dei Famosi a sorpresa. Cala Rai1 (Di martedì 11 maggio 2021) Il reality condotto da Ilary Blasi ha fatto il record stagionale. In calo Chiamami Ancora Amore su Rai1. Ottimo risultato per Report su Rai3 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 11 maggio 2021) Il reality condotto da Ilary Blasi ha fatto il record stagionale. In calo Chiamami Ancora Amore su. Ottimo risultato per Report su Rai3 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

carmelitadurso : Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per #domenicalive!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milion… - pomeriggio5 : Lo vedete questo cuore d'oro? ?? È per ringraziarvi di tutto il rumore che avete fatto per la VEGETISSIMA… - alwaysRox_xy2 : Ieri l'isola non ha vinto grazie a tizio o Caio, come non perde per colpa di X o Y ! Il merito è solo del flop di r… - eatpraytrash : Che poi, ci tengo a precisare, a me degli ascolti che fa l’ ?? frega poco Però ieri oggettivamente è stato un Fari… - senes_francesca : #prelemi #isola ieri più spazio a fariba e Giulia e gli ascolti ?????? -