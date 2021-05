Amici 20, Deddy ottiene il disco d'oro: l'annuncio (Di martedì 11 maggio 2021) Mentre i telespettatori sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà alla finale di Amici 20, spunta in rete un'importante news su Deddy, ovvero quella del primo disco d'oro raggiunto dal 18enne. Dennis Rizzi in arte Deddy ha annunciato tramite i suoi profili social di aver raggiunto la rima certificazione F.I.M.I., per uno dei suoi inediti lanciati nella celebre scuola di Maria De Filippi. Amici 20, Deddy vola in finale La semifinale di Amici 20, andata in onda lo scorso 8 maggio 2021 su Canale 5, ha decretato in ordine ben 5 finalisti: Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni e Deddy. Quest'ultimo, finito a rischio eliminazione al termine alla quarta manche della semifinale è stato sorpreso una volta chiamato da solo in studio da Maria De ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021) Mentre i telespettatori sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà alla finale di20, spunta in rete un'importante news su, ovvero quella del primod'oro raggiunto dal 18enne. Dennis Rizzi in arteha annunciato tramite i suoi profili social di aver raggiunto la rima certificazione F.I.M.I., per uno dei suoi inediti lanciati nella celebre scuola di Maria De Filippi.20,vola in finale La semifinale di20, andata in onda lo scorso 8 maggio 2021 su Canale 5, ha decretato in ordine ben 5 finalisti: Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni e. Quest'ultimo, finito a rischio eliminazione al termine alla quarta manche della semifinale è stato sorpreso una volta chiamato da solo in studio da Maria De ...

