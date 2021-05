Altro che Sentieri, qua si stanno per battere tutti i record. (Di martedì 11 maggio 2021) I fan possono tirare un sospiro di sollievo: Grey’s Anatomy continua. La Abc ha confermato che il medical drama più lungo della storia creato da Shonda Rhimes avrà anche la diciottesima stagione – sempre con Ellen Pompeo nei panni della dottoressa Meredith Grey. Per lei dunque nuovo contratto, molto fruttuoso, che le dà ancora ragione sull’investimento da attrice fissa del serial. Col quale guadagna appunto moltissimo, garantendosi un’ottima pensione. Grey’s Anatomy stagione per stagione guarda le foto Leggi anche › “Grey’s ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 maggio 2021) I fan possono tirare un sospiro di sollievo: Grey’s Anatomy continua. La Abc ha confermato che il medical drama più lungo della storia creato da Shonda Rhimes avrà anche la diciottesima stagione – sempre con Ellen Pompeo nei panni della dottoressa Meredith Grey. Per lei dunque nuovo contratto, molto fruttuoso, che le dà ancora ragione sull’investimento da attrice fissa del serial. Col quale guadagna appunto moltissimo, garantendosi un’ottima pensione. Grey’s Anatomy stagione per stagione guarda le foto Leggi anche › “Grey’s ...

