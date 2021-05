A12, chiuso viadotto dopo ispezione del Mit: stop ai mezzi pesanti nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante (Di martedì 11 maggio 2021) Autostrade, riaperto a doppia corsia il tratto Genova Aeroporto - Pra' in A10 8 maggio 2021 Autostrade: tornano le code, disagi a Levante 10 maggio 2021 stop al transito dei mezzi pesanti in A12 nel ... Leggi su genovatoday (Di martedì 11 maggio 2021) Autostrade, riaperto a doppia corsia ilGenova Aeroporto - Pra' in A10 8 maggio 2021 Autostrade: tornano le code, disagi a10 maggio 2021al transito deiin A12 nel ...

Advertising

Luisella49 : RT @GenovaQuotidian: A12, viadotto Ragone chiuso ai mezzi pensanti. Aspi: «Ma non è in dubbio la stabilità» - Rog_2 : RT @Icios007: A12, VIADOTTI CORROSI A 3 ANNI DA PONTE MORANDI- Chiuso ai tir tratto tra Lavagna e Sestri Levante. I sindaci scrivono infuri… - artigianisp : #Confartigianato #Trasporti #LaSpezia informa che è stato chiuso in entrambe le direzioni ai mezzi pesanti oltre le… - Icios007 : A12, VIADOTTI CORROSI A 3 ANNI DA PONTE MORANDI- Chiuso ai tir tratto tra Lavagna e Sestri Levante. I sindaci scriv… - Piergiulio58 : Sestri Levante, viadotto della A12 chiuso ai tir dopo le ispezioni del Mit. -