Vaccini Pfizer: allerta scorte, in frigo meno di un milione di dosi (Di lunedì 10 maggio 2021) Allarme di Lazio e Campania per l’esaurimento delle scorte Pfizer. Aperte le prenotazioni per la fascia di età 50-59 anni: in Lombardia subito 341mila adesioni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 10 maggio 2021) Allarme di Lazio e Campania per l’esaurimento delle. Aperte le prenotazioni per la fascia di età 50-59 anni: in Lombardia subito 341mila adesioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Il castello di Dracula, in Romania, diventa un centro di vaccinazione anti-Covid per turisti, che potranno unire l'… - marcodimaio : Tra il 5 e il 7 maggio arriveranno oltre due milioni e 100mila #vaccini di Pfizer. E tra ieri e oggi sono arrivate… - benjamn_boliche : RT @TgLa7: #vaccini, #Lazio: A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni'. L… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Pfizer: 'Non necessaria una nuova formula contro le varianti' #Pfizer - RistagnoAnna : RT @Ruffino_Lorenzo: A ostacolare la campagna di vaccinazione in Italia (e nell'UE) è soprattutto la disponibilità di dosi e non tanto l'or… -