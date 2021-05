Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Samantha Sceglie Alessio! (Di lunedì 10 maggio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Samantha fa la sua scelta e decide di abbandonare il programma con Alessio, essendo delusa da Bohdan. Tra Sara e Biagio tornano i dissapori… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato molto a lungo di Samantha. Quest’ultima ha fatto la sua scelta, con delle modalità piuttosto inaspettate. Si è parlato brevemente anche di Sara che ha avuto uno scontro con Biagio. Ecco cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: la scelta di Samantha! La Puntata si è aperta con l’ingresso di Alessio. Maria De Filippi spiega che Samantha ha deciso di Scegliere in ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 10 maggio 2021)difa la sua scelta e decide di abbandonare il programma con Alessio, essendo delusa da Bohdan. Tra Sara e Biagio tornano i dissapori… Nellaquotidiana disi è parlato molto a lungo di. Quest’ultima ha fatto la sua scelta, con delle modalità piuttosto inaspettate. Si è parlato brevemente anche di Sara che ha avuto uno scontro con Biagio. Ecco cosa è successo.di: la scelta di! Lasi è aperta con l’ingresso di Alessio. Maria De Filippi spiega cheha deciso dire in ...

